"Derrière cette réforme des retraites, c'est un projet de société" qui est en débat, selon le député Renaissance Patrick Vignal

"Derrière cette réforme des retraites, c'est un projet de société" qui est en débat, a estimé vendredi 20 janvier sur franceinfo Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, au lendemain de la grève et des manifestations contre la réforme et alors que le Conseil d'orientation des retraites (Cor) a mis en avant le choix politique du gouvernement. "Les dépenses de retraite ne dérapent pas, mais elles ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement", a souligné jeudi Pierre-Louis Bras, le président du Cor. "Nous perdons la bataille du chiffre, puisque chacun se permet de justifier le Conseil d'orientation des retraites", souligne Patrick Vignal.

"Depuis le Covid, on s'est retrouvé avec des gens qui ont été confinés, avec des gens qui ont compris qu'on bâtissait la société, non pas que sur l'investissement du travail et familial, mais sur un tabouret vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle." Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault à franceinfo

Le député rappelle qu'en 2030, "on aura 1,4 cotisant pour un retraité". Dans une période qu'il juge "très anxiogène", Patrick Vignal veut parler "de la natalité que nous devons renforcer pour qu'on puisse avoir deux cotisants pour un retraité" ou encore "de la réflexion qu'on doit avoir avec l'emploi des seniors". "Je n'ai pas de souci avec ça", insiste l'élu Renaissance. "Il faut graver dans le marbre l'âge de 64 ans parce qu'il faut une réforme de liberté de choix et qui soit juste. Le premier débat est, est-ce qu'on est capable en France d'être comme les pays européens, d'avoir 70% de seniors en emploi ?"

"Contraindre un peu plus les entreprises à garder les seniors"

Selon Patrick Vignal, il faut donc trouver "une martingale intelligente avec des entreprises pour qu'elles puissent garder nos seniors. Il faut qu'on se le dise dans tous les métiers". Il constate que, "quand quelqu'un passe 55 ans, il est payé assez cher, et on a facilement envie de lui donner un ticket de sortie. Il va être deux ans demandeur d'emploi, ça nous coûte à vous et moi 1,5 milliard et on ne règle pas la situation". Pour contrer cela, "on va demander aux entreprises non pas un index, mais on va les contraindre un peu plus déjà pour garder leurs seniors", assure Patrick Vignal, alors que le gouvernement a mis en avant un index pours seniors qui ne soit pas contraignant. Au lendemain des manifestations contre la réforme avec "un million de personnes dans la rue, on voit bien que derrière la réforme, il y a une quête de sens", insiste le député. Il appelle à "avancer sur l'index senior". Et avec "une économie qui redémarre, on a peut-être trouvé le plein emploi". "On a des métiers en tension, on a besoin de recruter."

"On ne peut plus convaincre avec la bataille du chiffre. Par contre, ce que l'on doit aux Français, c'est qu'on soit capable d'expliquer par branche et par profession ce que l'on peut faire pour eux", ajoute encore Patrick Vignal. Il ne croit plus dans les discours disant "on va faire de la pédagogie". "La pédagogie, ça ne se fait pas, ça se dit. On a un système un peu plus coercitif" qui doit devenir "incitatif. Et je vous garantis que les gens n'iront pas dans la rue."