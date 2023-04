Décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites : la CGT prévoit de se mobiliser les 20 et 28 avril prochains

Le 20 avril portera "spécifiquement sur la question des retraites" et le 28 avril "sur les retraites et sur les morts au travail", indique Thomas Vacheron, membre du bureau confédéral de la CGT, vendredi sur franceinfo.

"La CGT va faire du 20 avril et du 28 avril prochains des moments 'mise en exergue' de mobilisation et d'action", annonce vendredi 14 avril sur franceinfo Thomas Vacheron, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge des retraites. Le syndicaliste précise que le 20 avril portera "spécifiquement sur la question des retraites" et le 28 avril "sur les retraites et sur les morts au travail". Il ajoute qu'"entre aujourd'hui et le 1er mai, plusieurs mobilisations, actions, grèves et manifestations vont exister et participeront à faire reculer le gouvernement".

Après la décision du Conseil constitutionnel de valider partiellement la réforme des retraites, l'intersyndicale a, en effet, annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 1er mai. Deux jours plus tard, le 3 mai, le Conseil constitutionnel statuera sur une seconde demande de RIP de la part des parlementaires de gauche. Sur ce second référendum d'initiative partagée, "en cours d'instruction par le Conseil constitutionnel" qui doit donc rendre sa décision le 3 mai, Thomas Vacheron semble confiant : "Ça nous laisse du temps à tous pour préparer un 1er mai exceptionnel, extraordinaire, de masse, familial et populaire pour que le gouvernement comprenne une fois pour toutes, définitivement, qu'il faut retirer cette réforme". La première demande de RIP, formulée par la gauche, a été rejetée vendredi par les Sages.