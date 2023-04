Alors qu'une onzième journée de manifestations est prévue jeudi 6 avril, le coût de cette longue mobilisation pèse de plus en plus lourd dans les comptes des travailleurs en grève.

Des fins de mois plus difficiles. Après plus de deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les salariés mobilisés depuis le début du conflit social ressentent les conséquences financières de la grève. L'intersyndicale appelle, pour la onzième fois, à une journée de grève et de manifestations dans toute la France, jeudi 6 avril. Mais le mouvement montrait des signes d'essoufflement lors de la précédente journée de mobilisation, le 28 mars. Le coût de ces journées de grève pour les salariés peut en partie l'expliquer.

Vous êtes ou avez été en grève plusieurs jours contre la réforme des retraites ? Que vous coûte cette mobilisation, financièrement ? Avez-vous dû entamer vos économies ou demander de l'aide à vos proches ? Bénéficiez-vous d'une caisse de grève ou d'une cagnotte pour tenir le choc ? Cette mobilisation vous a-t-elle obligé à réévaluer des dépenses quotidiennes ? Etes-vous prêt à vous mobiliser "quoiqu'il en coûte" ? Que vous soyez gréviste de manière épisodique ou engagé dans une longue grève reconductible, votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez nous contacter dans le formulaire ci-dessous.

