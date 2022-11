Prix du GNL : « On va peser sur les États-Unis », affirme Thierry Breton

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, est l’invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 4 novembre.

Les Européens se fournissent désormais en gaz naturel liquéfié (GNL) américain, vendu extrêmement cher. "Ce n’est pas normal. On va en discuter. C’est parce que nous sommes tous unis et solidaires que l’on va peser sur ce fournisseur qui est par ailleurs l’un de nos alliés donc il va falloir que l’on trouve un modus vivendi", explique Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 4 novembre.

"Le couple franco-allemand n’est pas mort"

Le chancelier Olaf Scholz est arrivé à Pékin, en Chine. Sa visite est controversée. "Il vaut mieux faire tout le plus ensemble possible", estime Thierry Breton. Existe-t-il une fracture entre l’Allemagne et ses partenaires européens ? "Le terme est excessif. […] Le couple franco-allemand n’est pas mort", assure le commissaire européen au Marché intérieur.

L’Union européenne a prévu d’interdire la vente de voitures thermiques après 2035. "Il faut tout faire pour la tenir. C’est un challenge absolument gigantesque. Tous ceux qui auront leur mot à dire seront réunis tous les trois mois, on va faire des points d’étapes. On se réunit de nouveau en 2026 et on verra où on en est", conclut Thierry Breton.