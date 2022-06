Voiture électrique : est-ce possible de la louer pour 100 euros par mois ?

Rouler propre sans se ruiner, est-ce possible ? Louer sa voiture pour payer moins cher : le système a déjà été adopté par de nombreux automobilistes. "Plus de 23 000 euros, non, ce n’est pas possible. Tandis que là, vous faites 129 euros par mois, vous ne le voyez pas", dit un adepte. "L’entretien est inclus et au bout de trois ans ou quatre ans, vous pouvez soit la racheter, soit la changer. Je trouve que c’est une bonne formule", poursuit une autre.



Une aide de 42 euros par mois

Ainsi, une voiture coûtant 40 000 euros à l’achat est à 289 euros par mois avec les aides de l’État pour quatre ans de location. Les prix varient en fonction des modèles. 189 euros par mois pour la Renault Zoé, ou encore 109 euros pour la Fiat 500E. Pour rendre ces tarifs plus accessibles, l’État devrait mettre 50 millions d’euros sur la table pour une aide supplémentaire de 42 euros par mois pour 100 000 voitures électriques. Cependant, même avec ces aides, la voiture électrique pourrait rester inaccessible pour de nombreux Français les plus modestes.