Prix des carburants : "C'est le débat parlementaire qui va déterminer la bonne mesure", assure Aurore Bergé

"C'est le débat parlementaire qui va déterminer quelle est la bonne mesure qu'on va mettre en place" face aux prix élevés des carburants, a assuré Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, mardi 20 juillet sur France Inter. "On a encore un prix de l'essence qui est trop important, avec des différences, en plus, entre les différents territoires, notamment en ruralité, où c'est à plus de 2 euros, 2,10 euros, 2,15 euros", a-t-elle constaté.

Pour baisser la facture pour les Français, Aurore Bergé estime qu'il y a "deux options" : la première est "de dire : on continue la ristourne, mais on diminue progressivement et ensuite, on vient aider ceux qui en ont le plus besoin, notamment les Français qui travaillent, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture". La seconde est : "on maintient cette ristourne mais dans ce cas, on n'a pas le deuxième dispositif". La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale indique que "c'est la discussion qu'on va avoir, probablement en fin de semaine"

À l'heure actuelle, le projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la première option, mais Les Républicains ont "un désaccord" sur l'indemnité gros rouleurs, selon la députée LR Véronique Louwagie. Elle-même a déposé un amendement "avec une demande de soutien de 40 centimes" jusqu'à la fin de l'année. "On fera ce qui permet d'avoir un compromis", a souligné Aurore Bergé.