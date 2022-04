Pouvoir d’achat : des applications pour diminuer la facture

La guerre en Ukraine a contribué à la flambée du prix des matières premières. Les prix alimentaires augmentent également, ce qui oblige les consommateurs à être vigilants. De plus en plus d’applications ont la solution pour faire baisser la facture.

Ce sont peut-être les nouvelles alliées du pouvoir d’achat. Sur les téléphones, des applications proposent des promotions et autres produits cadeaux. Dans un supermarché, Amandine fait ses courses téléphone en main. Elle utilise une application qui récompense sa fidélité. "Des points vont s’accumuler sur mes cartes et ensuite quand j’ai assez de points, je pourrai choisir un produit qui me sera remboursé", explique-t-elle. Il lui suffit de scanner son ticket de caisse pour cumuler des points sur son application et se faire rembourser certains achats directement sur son compte.



Un panier complet pour six euros

À Paris, dans les locaux d’une autre application de réduction, celle-ci propose des remises allant de 30 % à 100 %. Une promesse d’économie qui séduit de plus en plus de Français en pleine flambée des prix. À Lyon (Rhône), une étudiante peut s’offrir un panier complet de produits invendus pour seulement six euros. "J’ai eu du café, des capsules également. Ça nous fait quand même de sacrées économies, notamment à la fin du mois", dit-elle.