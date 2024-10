Gouvernement : des annonces faites par Michel Barnier sur le pouvoir d’achat

Durant son discours de politique générale, mardi 1er octobre, Michel Barnier a annoncé une hausse du Smic de 2%. Le pouvoir d’achat des Français est une des priorités affichées par le gouvernement.

Dans une brasserie parisienne, il y a la partie visible avec, du côté de la salle, les serveurs, et du côté des coulisses, la partie invisible avec les plongeurs et blanchisseurs. Pour ces derniers, payés au Smic et réalisant un travail physique et éprouvant, la vie est de plus en plus chère au quotidien. Le mardi 1er octobre, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé une revalorisation du Smic de 2 %, une hausse avancée au 1er novembre au lieu du 1er janvier. Cela représente environ 30 euros nets de plus chaque mois.

Supprimer certains allègements de charges patronales

L'amélioration du pouvoir d’achat est l’un des grands axes annoncés par le gouvernement. Dans l'optique de favoriser l'augmentation des bas revenus, le gouvernement envisage de supprimer certains allègements de charges patronales, qui freineraient les hausses de salaires se situant juste au-dessus du Smic. Des annonces qui ne sont pas forcément du goût des chefs d'entreprise. Pour sa part, la CGT est satisfaite des premières annonces mais le syndicat explique aussi rester très vigilant pour la suite.

