"Le Juste Prix", la "Star Academy", "Popstars", "Y'a que la vérité qui compte"… Ces émissions qui font leur come-back à la télévision

M6 relance, lundi 11 mars, un vieux programme de TF1 : le "Juste Prix." Cela faisait neuf ans qu'il avait disparu de la télévision française, alors qu'il marche toujours très fort à l'étranger. Numéro un sur sa case horaire aux Etats-Unis et au Portugal, 12 pays le diffusent encore. Le "Juste Prix", format américain, est le plus vieux jeu de l'histoire de la télévision toujours à l'antenne, il a été créé en 1956. En France, il a fait son apparition en 1987.

En 14 ans, quatre animateurs se sont succédé : Max Meynier, Patrick Roy, Eric Galliano et Philippe Risoli avec son lancer de micro. Vincent Lagaf est ensuite venu s'ajouter à la liste en relançant l'émission de 2009 à 2015. Pour cette nouvelle version, le concept n'a pas changé : les candidats doivent deviner le prix des cadeaux qu'ils peuvent remporter. À la présentation, Eric Antoine.

Relancer de vieilles émissions, un pari pas toujours gagnant…

Avec cette reprise du "Juste Prix", on constate une fois de plus que la télévision est une machine à recycler. Mais relancer de vieilles émissions ne marche pas à tous les coups. Pour preuve : "Masterchef" ou "Le Grand échiquier". Le premier s'est vite arrêté, le second est à la peine niveau audiences. Mais il y a plusieurs exemples de réussite et la plus belle est à mettre au crédit de TF1, qui a eu l'excellente idée de proposer à nouveau la "Star Academy" après 14 ans d'absence. Non seulement le public est au rendez-vous mais en plus, le télécrochet fait le buzz sur les réseaux sociaux, signe que les jeunes le plébiscitent.

Autre retour gagnant : "Y'a que la vérité qui compte", avec le duo Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Là, ce sont des rediffusions des numéros des années 2000. Mais ça cartonne sur C8, avec pas loin d'un million de téléspectateurs chaque semaine.

… mais plus économique

Les chaînes sont frileuses face aux nouvelles propositions. Elles ont peur de se prendre un bide et de perdre beaucoup d'argent en lançant des nouveautés. C'est de plus en plus difficile d'imposer une création. Dernièrement, le seul nouveau programme à avoir marché, ce sont "Les Traitres" sur M6. À part ça, que des échecs : "Destination X", "District Z", "The Artist"… Mieux vaut, dans ces conditions, ressortir des vieilleries du placard. Elles bénéficieront d'une couverture médiatique à moindres frais et cohabiteront avec des marques fortes, comme "L'Amour est dans le pré", "Koh-Lanta" ou "Top Chef".

Cette année, "Popstars" va revenir sur Prime Video, "Secret Story" sur TF1. M6 voulait relancer "Le Maillon faible" mais on ne sait plus trop où ça en est. "Loft Story" et "La fureur" - qu'animait Arthur il y a plus de 20 ans - sont également envisagés.