Roland Faure, l'ancien président-directeur général de Radio France et créateur de franceinfo, est mort

Roland Faure s'est éteint, samedi, à l'âge de 96 ans, a-t-on appris ce lundi auprès de sa famille.

Roland Faure, ancien président-directeur général (PDG) de Radio France, est mort ce samedi à 96 ans a appris franceinfo, lundi 27 février, auprès de la famille. Roland Faure avait dirigé Radio France de 1986 à 1989. Durant cette période, il a créé la radio d'information continue, franceinfo, aux côtés de Jérôme Bellay en 1987.

Roland Faure avait dirigé Radio France de 1986 à 1989. Durant cette période, il a créé la radio d'information continue, franceinfo, avec Jérôme Bellay en 1987. "'Donnez-moi 20 minutes et je vous donnerai le monde' : intuition géniale derrière l’invention de franceinfo en 1987. C’était celle de Roland Faure, PDG de Radio France de 1986 à 1989, décédé ce samedi", a salué sur Twitter l'actuelle PDG de Radio France, Sibyle Veil. Sur le réseau social, elle rend "hommage à ce grand journaliste et homme de radio".



Né le 10 octobre 1926 à Montélimar, dans la Drôme, Roland Faure débute sa carrière de journaliste en 1947 au Méridional-La France à Marseille. Il fonde en 1952 le Journal français du Brésil à Rio de Janeiro, dont il est le rédacteur en chef jusqu'en 1953. Roland Faure entre ensuite à L'Aurore l'année d'après et en deviendra le directeur-rédacteur en chef entre 1968 et 1978. En 1979, et jusqu'en 1981, il devient le directeur de l'information de Radio France. Il a créé la radio CVS Canal Versailles Stéréo, avant de prendre la direction générale de Radio France en 1986.

En 1989, Roland Faure quitte la présidence du groupe audiovisuel public et est désigné par le président du Sénat de l'époque pour siéger au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui vient tout juste d'être créé. Il restera membre du gendarme de l'audiovisuel jusqu'en 1997.