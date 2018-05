Radio France : Laurent Guimier quitte l'entreprise pour "entreprendre un nouveau projet professionnel", annonce la PDG Sibyle Veil

La présidente de Radio France Sibyle Veil annonce vendredi 11 mai, dans un communiqué interne, que le directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France Laurent Guimier "a décidé d'entreprendre un nouveau projet professionnel". Il "quitte l'entreprise à compter d'aujourd'hui", indique-t-elle.

"Je souhaite (…) remercier chaleureusement Laurent Guimier pour le travail accompli depuis 2014 d'abord à la tête de franceinfo, ensuite comme directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France", ajoute la nouvelle présidente de Radio France.

La "succession qui sera mise en place" après le départ de Laurent Guimier sera annoncée "la semaine prochaine", précise encore Sibyle Veil.

Après quatre ans au sein de la Maison de la radio, Laurent Guimier a lui aussi confirmé son départ en souhaitant "bonne chance" à la présidente de Radio France.

après 4 ans @franceinfo puis à la Direction des antennes, je quitte @RadioFrance, fier de la mission accomplie et convaincu que des regards neufs sauront confirmer l'élan du service public. Merci à toutes les équipes de la maison ronde, bonne chance @SibyleVeil et vive la radio !