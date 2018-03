Présidence de Radio France : le CSA publie la liste des candidatures recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu six candidatures pour succéder à Mathieu Gallet à la tête du groupe audiovisuel, après sa révocation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié mercredi 21 mars la liste des candidatures jugées recevables à la présidence de Radio France. Six noms, dont une seule femme, figurent sur cette liste : Jérôme Batout, Bruno Delport, François Desnoyers, Guillaume Klossa, Christophe Tardieu et Sibyle Veil.

Cinq hommes, une femme

Jérôme Batout, 39 ans, directeur général de Publicis Media et expert en communication, a été le conseiller spécial du Premier ministre Jean-Marc Ayrault.

Bruno Delport, 53 ans, est le directeur de la radio TSF Jazz depuis 1999. Homme de radio, il a également dirigé Oüi FM et Radio Nova.

François Desnoyers est un ancien journaliste. Il a été directeur de la communication de Radio France en 1998 puis directeur général délégué aux antennes de Radio France en 2009.

Guillaume Klossa, 45 ans, est le président fondateur du centre de réflexion EuropaNova. Il a été le conseiller de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

Christophe Tardieu, 53 ans, est haut-fonctionnaire, directeur général du Centre national du cinéma et ex-membre du cabinet de Christine Albanel, ministre de la Culture.

Enfin, Sibyle Veil, 40 ans, est l'actuelle directrice générale déléguée aux opérations et aux finances de Radio France, depuis 2015. Elle est issue de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron et est ex-conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Elysée.

Nomination au plus tard le 14 avril

Deux candidatures ont été écartées, précise le CSA, pour "non-respect des critères de recevabilité". Le trio d'humoristes de France Inter Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice avaient été les premiers candidats déclarés à la présidence de Radio France

Le CSA doit dévoiler mercredi sur son site les projets stratégiques des six candidats. La liste des candidats auditionnés sera ensuite publiée le 4 avril, et les auditions au CSA, en partie publiques, auront lieu dans la semaine du 9 au 13 avril pour une nomination au plus tard le 14 avril.

Le 31 janvier 2018, le CSA avait révoqué Mathieu Gallet, après la condamnation de celui-ci pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA. La présidence de Radio France est assurée depuis le 1er mars par Jean-Luc Vergne, doyen du conseil d'administration.