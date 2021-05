Médias : TF1 entre en négociations exclusives avec M6, en vue d'une fusion

Le groupe Bouygues et sa filiale TF1 entrent en négociations exclusives avec le groupe M6, a appris franceinfo lundi 17 mai de source proche du dossier. C'est la première étape d'une longue série de procédures en vue d'une fusion des deux groupes de chaînes privées.

Concrètement, Bouygues veut racheter 30% des titres du groupe M6. Ces négociations vont durer 18 mois, durant lesquels TF1 et M6 conserveront leur forme actuelle. À l'issue de ces 18 mois, si les négociations aboutissent, l'actuel président du directoire du groupe M6 Nicolas de Tavernost sera proposé en tant que président de la nouvelle entité. Un nouveau poste, supérieur à celui de Nicolas de Tavernost, sera créé pour l'actuel PDG du groupe TF1 Gilles Pelisson.

Ces discussions interviennent en plein mariage entre les deux géants de la télévision américaine WarnerMedia et Discovery, annoncé ce lundi, et alors que les groupes de médias traditionnels cherchent à résister aux plateformes de streaming telles que Netflix et Disney+ et aux GAFA.