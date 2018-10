Mathieu Pigasse, actionnaire du "Monde", veut revendre des parts à Czech Media Invest

Daniel Kretinsky, magnat tchèque, a déjà racheté l'hebdomadaire Marianne et s'apprête à avaler une série de magazines, dont Elle.

Le groupe LNEI, qui rassemble les participations du banquier Matthieu Pigasse dans les médias, négocie une "alliance stratégique" avec le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Czech Media Invest. Ce dernier a déjà racheté l'hebdomadaire Marianne et s'apprête à avaler une série de magazines, dont Elle.

Cette alliance, si elle aboutit, "s'accompagnera d'une prise de participation minoritaire de Czech Media Invest dans la société Le Nouveau Monde", qui détient les parts du banquier d'affaires dans le quotidien Le Monde, précise LNEI, mercredi 17 octobre, dans un communiqué cité par une journaliste du Figaro.

Une telle transaction permettrait à Daniel Kretinsky, magnat tchèque qui a fait fortune dans l'énergie via le groupe EPH, et qui s'est diversifié dans les médias, de mettre indirectement un pied dans le capital du Monde. "Face à la brutalité de cette annonce, Le Pôle d’indépendance du Monde – qui regroupe les sociétés de rédacteurs, salariés, lecteurs et fondateurs – "souhaite s’entretenir rapidement avec les actionnaires majoritaires du groupe" face "à la brutalité de cette annonce", explique un communiqué.

Le groupe tchèque lorgne plusieurs magazines français

Matthieu Pigasse, à travers sa filiale "Le nouveau Monde", contrôle à parité avec Xavier Niel, le fondateur de Free, et d'autres investisseurs dont le groupe espagnol de presse Prisa, la société "Le Monde Libre", laquelle détient à son tour 75% du capital de la Société éditrice du Monde. C'est cette dernière qui publie le quotidien éponyme et les autres publications du groupe Le Monde, comme Télérama, Courrier International et Le Monde Diplomatique.

En France, Czech Media Invest (CMI) a racheté en juillet l'hebdomadaire Marianne, et est sur le point de boucler des négociations exclusives avec le groupe Lagardère en vue de lui racheter un ensemble de magazines dont font partie des titres comme Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris ou Public.