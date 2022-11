Lutte contre les fake news : le témoignage d'un complotiste repenti

Sylvain Cavalier, un ancien complotiste, combat aujourd'hui les "fake news" par l'intermédiaire de sa chaîne Youtube. Témoignage.

Durant deux ans, Sylvain Cavalier a cru aux théories du complot les plus folles. Il est encore un jeune étudiant idéaliste lorsqu'il visionne La Révélation des Pyramides, un documentaire, dénoncé par la communauté scientifique, qui prétend que les pyramides n'auraient pas été construites par les Égyptiens, mais par l'Atlantide. "Ça donne envie d'y croire. Et du moment qu'on a envie d'y croire, ça va faire qu'on va y croire plus facilement", dit-il.

Une chaîne YouTube pour combattre les "fake news"



Il enchaîne alors les vidéos complotistes, avec le sentiment grisant d'être éveillé. "On a vraiment l'impression d'en savoir plus que les autres", confie-t-il. Avec ses amis et sa famille, le dialogue devient vite épidermique. Il aura le déclic avec un documentaire niant toute expédition sur la Lune. Or, l'astronomie est un sujet qu'il connaît bien. "C'est là où je vais remettre en cause plein d'autres croyances, et petit à petit, au bout de quelques semaines, j'arrête de croire à quasiment la totalité de ce en quoi je croyais", se souvient Sylvain Cavalier.

Depuis 2016, il combat farouchement les "fake news" sur sa chaîne YouTube "Débunker les étoiles".