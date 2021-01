La Maison de la radio change de nom et s’appellera désormais "Maison de la radio et de la musique"

Pour souligner la "double vocation" de la Maison de la radio, qui abrite "nos radios et nos salles de concert", elle change de nom en cette nouvelle année et devient "Maison de la radio et de la musique", annonce ce dimanche Sibyle Veil, PDG de Radio France dans un communiqué.

Il s'agit d'"un acte symbolique très fort après une année où Radio France, plus que jamais, a soutenu le secteur musical et plus largement culturel", détaille le communiqué. Ce bâtiment emblématique abrite en effet sept stations de radios, quatre formations musicales et plusieurs salles de concerts.

Pour Sibyle Veil, c'est un "mariage réussi" entre la musique et la radio qui "nous a permis depuis le début de la crise de préserver le lien des artistes avec leur public sur nos ondes alors que les salles de concert sont fermées. C’est aussi ce qui fait de Radio France un acteur musical de premier plan". Aujourd’hui "nous le revendiquons haut et fort, en rebaptisant ce bâtiment iconique “Maison de la radio et de la musique”, insiste-t-elle.

La création d'un festival de musique

Pour Radio France cette initiative est "un acte d’engagement", car "de nombreux projets musicaux accompagnent cette évolution". Ils seront déployés dès que les conditions sanitaires le permettront, notamment autour des 50 ans de FIP. Il y aura cette année, la création du premier festival musical de Radio France à la Maison de la radio et de la musique mais aussi une tournée de l’Orchestre national de France en région.

Radio France annonce par ailleurs la création en 2021 d’un espace consacré à la musique dans l’application Radio France pour promouvoir la diversité musicale et les nouveaux talents ainsi que le développement de la Maîtrise à Bondy en Seine-Saint-Denis en élargissant son action du collège vers le lycée.