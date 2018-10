L'un des actionnaires du "Monde" Matthieu Pigasse a revendu 49% de ses parts à un industriel tchèque

L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a déjà racheté l'hebdomadaire "Marianne" et plusieurs magazines du groupe Lagardère dont "Elle".

Une nouvelle incursion dans les médias français. Le banquier d'affaires Matthieu Pigasse a revendu au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky 49% des actions de sa holding Le Nouveau Monde, l'un des actionnaires du groupe Le Monde, a indiqué jeudi 25 octobre la direction du quotidien. Daniel Kretinsky a déjà racheté l'hebdomadaire Marianne et plusieurs magazines du groupe Lagardère dont Elle.

"Tout changement de contrôle du groupe Le Monde devrait être consensuel et devrait faire préalablement l'objet d'un accord" de Xavier Niel, autre actionnaire du journal, de Matthieu Pigasse lui-même "et du Pôle d'indépendance", qui regroupe la Société des rédacteurs, les salariés et des actionnaires historiques, souligne la direction dans un message aux salariés.

Par ailleurs, Matthieu Pigasse a annoncé lors de la réunion de ce matin avoir bouclé la vente de 49% de sa société Le Nouveau Monde au Tchèque Daniel Kretinsky. Les négos exclusives ont donc abouti. — Jérôme Lefilliâtre (@jlefilliatre) 25 octobre 2018

Dans son édition de mardi, Libération précise que Matthieu Pigasse a "d'abord songé à céder l'intégralité de ses parts au magnat d'Europe de l'Est" et "est même tombé d'accord avec lui cet été sur les conditions financières", ne faisant machine arrière que début septembre "sous la pression de plusieurs proches". Le quotidien s'appuie sur "plusieurs documents" qu'il a consultés, selon lesquels "un accord pour une cession à 100 % de Le Nouveau Monde a été bouclé dès le mois de juillet", valorisant la société autour de 100 millions d'euros.