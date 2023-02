Insultes de Cyril Hanouna à un député : la chaîne C8 écope d'une amende record de 3,5 millions d'euros

En novembre, Cyril Hanouna avait insulté le député LFI sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste".

"Abruti", "tocard", "t'es une merde" : les injures de l'animateur Cyril Hanouna adressées sur C8 au député LFI Louis Boyard en novembre ont valu 3,5 millions d'euros d'amende à la chaîne, a annoncé l'Arcom jeudi 9 février. Le régulateur des médias "a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", peut-on lire dans un communiqué.

La chaîne est par ailleurs mise en demeure "de se conformer à l'avenir aux stipulations [de la convention de l'Arcom] relatives à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent". Le régulateur écrit que Louis Boyard a été "explicitement empêché d’exprimer un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du Groupe Canal +, auquel appartient le service de télévision C8 et que, par suite, l’émission n’avait pas été réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information".