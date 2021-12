Le Festival de Cannes choisit France Télévisions et Brut comme partenaires médias

Clap de fin pour le partenariat entre Canal+ et le Festival de Cannes, qui vient de signer un accord avec France Télévisions et le média numérique Brut. Les deux entités proposent de démultiplier la couverture audiovisuelle de la compétition cinématographique cannoise en France et à l'étranger.

"Prenant acte du renoncement de Canal+, le Festival a signé un protocole d'accord avec France Télévisions et le média Brut., et donne rendez-vous à la mi-janvier pour dévoiler, après quelques semaines de travail, les contours de ce nouveau partenariat", explique l'organisation du festival de Cannes dans un communiqué.

Rendre accessible le septième art au plus grand nombre

Dans un communiqué officiel, la présidence de France Télévisions se félicite de la décision du festival : "Ce choix est pour l’ensemble de notre groupe une grande fierté. Nous pourrons ainsi contribuer durant toute la durée du festival, grâce à la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble de nos équipes et de nos antennes, au rayonnement du plus grand festival de cinéma au monde. Nous aurons pour objectif de rassembler largement les Français autour de ce festival emblématique qui est tout à la fois prestigieux, festif et populaire".

Et le groupe public de poursuivre : "La confiance que nous témoigne le festival marque aussi et surtout la reconnaissance de notre engagement en faveur du cinéma et, plus largement, de notre soutien à la culture. Notre groupe est le premier financeur en clair du cinéma français, une offre gratuite, riche et diversifiée est proposée sur l’ensemble de nos antennes linéaires et numériques, pour rendre accessible le septième art au plus grand nombre".

Chez Brut, on compte pour ambassadeur auprès du festival Renaud Le Van Kim, co-fondateur du média en 2016 et ancien producteur phare de Canal+, écarté en 2015 lors de l'arrivée de Vincent Bolloré dans le groupe Canal+. "J'ai un lien professionnel très intime avec le festival de Cannes", expliquait il y à quelques jours à l'AFP Renaud Le Van Kim. Un énorme atout pour le réalisateur qui pendant 23 ans a travaillé sur les cérémonies et la promotion du festival de Cannes, notamment via l'emblématique Grand Journal, diffusé en direct depuis la Croisette.

L’occasion pour lui de rappeler que Brut, présent physiquement dans 18 pays et plus de 80 par la langue, est devenu le premier média social en Europe l'an dernier en dépassant en termes de vues BBC News. En moyenne, ce média spécialiste des vidéos courtes enregistre 400 millions de vues sur Facebook dans le monde et touche en France "100% des 15-35 ans en France".

Le prochain Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.