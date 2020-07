Delphine Ernotte est reconduite à la présidence de France Télévisions, annonce le CSA

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait achevé mardi les auditions des huit candidats.

Delphine Ernotte est reconduite à la présidence de France Télévisions, a annoncé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), mercredi 22 juillet. Elle est nommée pour un nouveau mandat de cinq ans qui débutera le 22 août. C'est une première dans l'histoire du groupe audiovisuel public, à la tête duquel aucun dirigeant n'avait jamais été réélu.

"Le choix du Conseil s'est fondé, conformément aux termes de la loi, sur des critères de compétence et d'expérience et sur l'analyse des projets stratégiques éclairés par les auditions", indique le CSA, qui a auditionné huit candidats, dans sa décision publiée mercredi.

La dirigeante avait présenté au CSA une longue série de mesures : création d'un think tank et d'états généraux "pour imaginer la télévision de demain", nouvelle façon de filmer la culture pour la rendre "aussi vivante qu'un événement sportif", recentrer France 4 sur l'éducation et France 5 sur la prise de conscience écologique, créer une chaîne olympique numérique en vue des JO 2024, transformer france.tv et franceinfo en médias sociaux.