Audiovisuel public : la ministre de la Culture, Rachida Dati, veut "une gouvernance unique" pour France Télévisions et Radio France dès 2024

L'objectif est d'avoir un audiovisuel public "plus puissant, plus efficace", et "cette année c'est la dernière fenêtre de tir", a-t-elle assuré mardi devant le Sénat.

Elle veut aller vite. La ministre de la Culture, Rachida Dati, souhaite "une gouvernance unique" dès cette année pour l'audiovisuel public, qui comprend France Télévisions et Radio France, a-t-elle déclaré mardi 12 mars lors d'une audition au Sénat.

"Il faudrait idéalement que nous bouclions pour la fin de l'année, pour que le 1er janvier 2025 ce soit opérationnel", a précisé la ministre, auditionnée par la commission de la Culture et de la Communication du Sénat. L'objectif est d'avoir un audiovisuel public "plus puissant, plus efficace", et "cette année c'est la dernière fenêtre de tir", a-t-elle ajouté.

La ministre avait déjà dit à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'elle voulait "rassembler les forces" de l'audiovisuel public : pour cela, "il faut une gouvernance unique", a-t-elle argumenté devant les sénateurs, en disant vouloir "avancer sans aucun tabou", mais sans clairement préciser si elle souhaitait aller jusqu'à fusionner France Télévisions et Radio France. "De pouvoir avoir une gouvernance unique, de fusionner, de pousser à la coopération, aux synergies – j'allais dire à la fusion –, en tous les cas qu'il y ait une efficacité dans la gouvernance et le fonctionnement, c'est un objectif qu'on doit tous avoir", a-t-elle ajouté.