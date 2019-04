Audiences radio : France Inter détrône RTL et devient la radio la plus écoutée de France

Selon Médiamétrie, France Inter a obtenu 11,7% d'audience cumulée sur la période janvier-mars, dépassant RTL, en recul à 11,3%.

C'est une grande première pour la station publique. France Inter est devenue la première radio de France depuis le début de l'année 2019, devant RTL, selon les chiffres d'audiences publiés jeudi 18 avril par Médiamétrie. De son côté, Europe 1 s'est de nouveau effondrée.

D'après ces chiffres, France Inter a obtenu 11,7% d'audience cumulée sur la période janvier-mars (+0,4 point d'audience cumulée par rapport à un an plus tôt), dépassant RTL, en recul à 11,3% (-0,9 point). NRJ reste la troisième radio du pays et la première musicale (-0,4 point à 9,5%).

Franceinfo, en forme, gagne 0,3 point à 8,6%, tandis que RMC cède 0,2 point à 7,3%. Europe 1, dont l'audience atteignait 9% il y a sept ans, continue de boire la tasse (-0,9% à 5,9%). De quoi alimenter les inquiétudes des salariés face aux changements de cap successifs qui se sont soldés par des échecs, et alimenter les spéculations sur un éventuel nouveau remaniement dans la grille de la station comme à sa tête.