100 ans de radio, 100 ans de souvenirs : leurs meilleurs moments de radio

La radio a 100 ans ! En 1921, la première station commençait à émettre depuis la Tour Eiffel. "Allô, allô, ici poste militaire de la Tour Eiffel"... Cette station émet des bulletins météo et de la musique. Cent ans plus tard, les postes à galène et les sapeurs télégraphistes ne sont plus là, mais la radio, si. Et la Tour Eiffel sert encore d'émetteur pour les programmes FM. franceinfo célèbre cet anniversaire mardi 1er juin en égrénant quelques un de ses plus grands souvenirs de radio.

Le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, le traitement des attentats du 13 novembre 2015, l'annonce de la mort de Georges Brassens en octobre 1981, des évenements sportifs comme l'épopée des Verts, la victoire de l'équipe de France de football en 1998 ou encore le record du monde du 100 m battu par Usain Bolt en 2009 à Berlin... Des auditeurs, des techniciens, des attachés de production, des journalistes racontent leur meilleur souvenir de radio.