Loisirs : la mode des petites piscines fait des adeptes

Les piscinistes constatent un engouement pour les petites piscines, principalement pour des raisons de coût et d’économies d’énergie.

Nager dans le bonheur. Se rafraîchir. Faire des longueurs chez soi. Malgré des étés de plus en plus secs et des restrictions d'eau face à la sécheresse, les constructions de piscine restent tendance. La petite piscine séduit de plus en plus de Français, adeptes de nouveaux modèles plus petits et moins gourmands en énergie. Il y a 30 ans, les bassins mesuraient 12 mètres de long et étaient plus profonds. La piscine moderne sert avant tout à se rafraîchir et à se détendre. Elle a rétréci.

Un budget qui reste conséquent

Même si la construction d'une piscine n'est pas à la portée de toutes les bourses, elle se démocratise. Victor va enfin pouvoir profiter de sa nouvelle mini-piscine pour son petit jardin. Il a opté pour un modèle sur mesure pour 14 000 euros. Sa maison n'avait pas beaucoup d’espace. "On s'est renseignés. On trouvait que c'était intéressant par rapport à la configuration du jardin", justifie-t-il.