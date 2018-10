Loiret : la police met en cause un compteur Linky après l'incendie d'une maison

Le compteur nouvelle génération a explosé sous les yeux d'un des deux habitants de la maison. Le sinistre n'a pas fait de blessés, mais a fortement endommagé leur domicile.

Un compteur électrique Linky a explosé et entraîné un incendie dans un pavillon dans le Loiret, samedi 13 octobre. "C'est l'explosion du compteur qui a provoqué l'incendie", affirme le commissariat de Chalette-sur-Loing (Loiret). Le compteur nouvelle génération avait été installé une quinzaine de jours plus tôt. L'incendie n'a pas fait de blessé mais il a fortement endommagé le pavillon, occupé par un couple de retraités, qui a été relogé chez son fils.

Le mari explique qu'il était devant son ordinateur quand une interruption de courant est intervenue. "Naturellement, je me suis levé pour aller actionner le commutateur", a-t-il raconté à l'AFP. "C'est alors que j'ai entendu des bruits pétaradants et que le compteur électrique Linky, installé depuis à peine une quinzaine de jours, a explosé et pris feu." En quelques secondes, le couloir s'est embrasé et les flammes n'ont pas tardé à se propager dans les escaliers, puis à l'étage et à la toiture. Les pompiers sont parvenus rapidement à maîtriser l'incendie.

Enedis affirme avoir installé le compteur communiquant Linky à 11 millions de foyer et ambitionne d'avoir remplacé les 35 millions de compteurs électriques en France d'ici à 2021. Son déploiement fait l'objet d'une contestation par certains militants, qui affirment notamment qu'il a déjà provoqué d'autres incendies.