Les produits bio pas forcément plus qualitatifs que leurs équivalents non bio de la même marque, selon 60 millions de consommateurs

60 Millions de consommateurs a comparé, pour la première fois, la qualité des produits bio des grandes marques avec celle de leurs équivalents non bio en analysant les compositions indiquées sur les étiquettes et publie ses résultats ce jeudi. Sur les 13 comparaisons, neufs produits bio sont de meilleure qualité que leurs homologues conventionnels et, inversement, quatre produits conventionnels apparaissent de meilleure qualité que les bio.

À chaque fois que les produits non bio sont considérés comme meilleurs, c'est parce qu'ils présentent une plus grande quantité de l'ingrédient principal. Par exemple, le pain de mie complet de la marque Jacquet contient 63% de farine complète, contre 19% pour le pain de mie complet de la marque Jacquet Bio. De même, le velouté de légume Knorr est meilleur que son équivalent Knorr Bio, car il contient 51,3% de légumes et 46,5% d'eau, contre 40% de légumes et 55% d'eau pour l'équivalent bio. Il contient aussi un peu plus de fibre et moins d'acides gras saturés que son homologue. "C'est une grande surprise pour deux soupes qui sont à peu près au même prix", estime jeudi 3 juin sur franceinfo Sophie Coisne, journaliste scientifique, coordonnatrice éditorial du hors-série de 60 millions de consommateurs.

Les mieux classés contiennent une plus grande part de l'ingrédient principal

Les neufs produits bio considérés comme de meilleure qualité par le magazine contiennent également une plus grande part de l'ingrédient principal - comme les mousses au chocolat Carrefour Bio et leurs 23% de chocolat noir contre les mousses au chocolat Carrefour non bio et leurs 5,5% - mais aussi moins d'additifs. Dans la mousse au chocolat bio, le consommateur y trouvera "le chocolat, puis l'œuf, le sucre et le beurre. Donc, une vraie mousse au chocolat. La mousse au chocolat de même marque pas bio. Le premier ingrédient, c'est le lait. Le deuxième, c'est la crème. Et vous trouvez des émulsifiants", a-t-elle expliqué.

Le comparatif met en avant "d'autres astuces encore plus subtiles" notamment sur les pâtes, les raviolis fourrés, les lasagnes et les pizzas. "C'est moins de garniture". Tout simplement "parce que ce sont des marques qui essayent de contraindre leurs prix de façon forte. Et qu'est-ce qui coûte cher dans une pizza bio ? C'est la garniture", a-t-elle indiqué.