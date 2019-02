Le travail au noir concerne environ 2,5 millions de personnes en France, selon un rapport

Le Conseil d'orientation pour l'emploi presse le gouvernement de s'attaquer à ce phénomène dont l'ampleur reste mal connue.

Le travail clandestin se porte bien. Le travail non déclaré concernerait "autour de 5% des personnes de plus de 18 ans" et représenterait "entre 2 et 3% de la masse salariale versée par les entreprises", selon un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi publié vendredi 22 février. Au total, 2,5 millions de personnes travailleraient donc au noir (entièrement ou ponctuellement) en France. Cette étude est fondée sur le croisement de différentes bases : statistiques nationales, données fiscales, contrôles de la Direction générale du travail...

Ce sont les jeunes qui sont les plus exposés, mais aussi "dans une moindre mesure les plus âgés qui recherchent un complément de revenus". Dans la construction, les salariés de plus de 60 ans ont ainsi un taux de dissimulation (donc de travail clandestin) significativement plus élevé. Les chômeurs, les indépendants et les travailleurs en contrat temporaire sont aussi plus exposés.

Hôtels, restaurants, commerces...

Côté employeurs, les taux les plus élevés de personnes faisant appel au travail clandestin se retrouvent "dans l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail alimentaire, le BTP, le gardiennage, mais aussi l'agriculture et les services à la personne". Le rapport insiste sur la variété des infractions entre les fraudes "classiques" (dissimulation d'activité ou d'emploi salarié), les plus nombreuses, et d'autres plus récentes liées à l'auto-entreprenariat, aux plateformes ou au détachement des travailleurs.

Pour mieux lutter contre le travail au noir, le rapport estime qu'il faut d'abord renforcer les travaux de recherche sur une réalité mal connue. Il propose d'expérimenter une "politique de régularisation" ciblée sur les entreprises ayant une forte probabilité de fraude. Il incite à développer des campagnes de communication "plus positives" axées sur les droits sociaux que procure le travail déclaré. Au niveau répressif, le rapport constate que "le taux de recouvrement des redressements notifiés est encore bien trop faible (10 à 15%) pour être dissuasif et le nombre de sanctions pénales diminue d'année en année".