La Poste va tester la livraison de colis par bateau sur la Seine en 2026

La Poste a annoncé mardi 24 septembre à franceinfo son projet de livrer des colis via une gigantesque barge fluviale sur la Seine dès 2026. L'objectif est de gagner du temps, de décongestionner le trafic, et de réduire son empreinte carbone. Cette barge de 1 300 m² doit transporter quotidiennement 3 000 colis entre le centre de tri Colissimo de Gennevilliers et le centre de distribution de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine) à la place d'une vingtaine de camionnettes et voitures électriques utilisées chaque jour.

Les paquets feront deux heures et demie de trajet entre Gennevilliers et le port de Boulogne. 24 kilomètres pendant lesquels ils seront triés sur la barge pour ensuite être livrés jusqu’à leur destinataire en vélo-cargo. Si cette expérimentation est concluante, la Poste dupliquera l’initiative à d’autres villes. La barge, dont la construction doit débuter cet automne, doit être opérationnelle début 2026.

La livraison par tramway aussi testée à Strasbourg

La Poste expérimente aussi la livraison de colis par tramway depuis le 11 septembre dernier à Strasbourg. Elle utilise la ligne B du réseau en heure creuse, là encore pour gagner du temps et moins polluer. La Poste met le paquet sur la livraison de colis pour faire face à la baisse du courrier, dont la distribution a été divisée par trois en dix ans avec 6 milliards de lettres envoyées par an contre 18 milliards auparavant.