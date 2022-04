La banque en ligne Boursorama reprend le portefeuille des comptes d'ING en France

ING a annoncé le 21 décembre la fin de ses activités de banque en ligne en France, entraînant la suppression d'environ 460 emplois et la vente du portefeuille de clients.

La banque en ligne Boursorama annonce qu'elle reprend le portefeuille des comptes français de sa concurrente ING. Les deux établissements de crédit ont signé un accord, trois mois après que la banque néerlandaise en ligne eut annoncé qu'elle se retirait du marché français, fermant brutalement les comptes de ses 750 000 clients.

Pas de facilités de transfert

À partir du 11 avril et jusqu'à l'été, les clients français d'ING recevront des propositions de Boursorama sous forme d'offres de bienvenue. Ce sera ensuite à eux de faire les démarches pour passer d'une banque à l'autre, sans que des facilités de transfert soient mises en place par Boursorama. Une situation que déplore l'association de défense des usagers bancaires Franceconsobanque. "Ce n'est pas une vraie reprise des clients d'ING, estime son président, Michel Guillaud. On aurait pu imaginer une conversion plus ou moins automatique des comptes ING en comptes Boursorama."

"Chacun se débrouille donc c'est perte de temps assurée, voire perte d'argent." Michel Guillaud à franceinfo

Avec le transfert, les porteurs de livret A risquent de perdre plusieurs semaines d'intérêts. L'association Franceconsobanque envisage donc de lancer une action collective en justice. En revanche, ING n'étant que courtier, les assurances-vies de ses anciens clients français sont gérées par l'assureur Generali et restent donc intactes.