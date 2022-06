La Banque de France revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022

L'institution prévoit une croissance de 2,3% sur l'année, un pronostic moins optimiste que celui présenté en mars. Les prix pourraient augmenter de 5,6% en 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine.

Plus d'inflation et moins de croissance : la Banque de France a assombri ses prévisions pour l'économie française en 2022, mardi 21 juin. L'institution anticipe à présent une croissance du PIB de 2,3% sur l'année, alors qu'à la mi-mars, elle s'attendait à une progression comprise entre 2,8% et 3,4%.

L'un des principaux facteurs de cette baisse, c'est "le niveau actuel de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat". La Banque de France a d'ailleurs relevé ses prévisions pour la hausse des prix, qui devrait atteindre 5,6% sur l'année. Après avoir surtout concerné l'énergie et l'alimentation, elle affecte également les services.

Un "contexte géopolitique très incertain" qui pèse sur l'économie

Selon l'institution, cette baisse de la croissance anticipée s'explique aussi par "la détérioration de la conjoncture économique internationale ainsi que par le contexte géopolitique très incertain". Le rapport pointe notamment le rôle de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine, qui font pression sur les prix des matières premières et perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Au total, la guerre en Ukraine et ses conséquences pourraient causer une perte de 2 points de PIB entre 2022 et 2024 en France, ainsi qu'une hausse de 3,5 points de l'inflation. Si le scénario défavorable étudié par la Banque de France se vérifie, la croissance en 2022 pourrait même baisser pour atteindre 1,5%, et l'inflation atteindre 6,1%.