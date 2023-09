L'enseigne de prêt-à-porter féminin Naf Naf placée en redressement judiciaire

La marque française, lancée en 1973, emploie 660 salariés en France et détient 131 magasins.

Un nouveau coup dur pour le prêt-à-porter français. L'enseigne Naf Naf a été placée mercredi 6 septembre en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis), a annoncé l'entreprise à l'AFP. L'enseigne est endettée notamment en raison de loyers impayés durant la crise du Covid-19.

La marque française, lancée en 1973 par deux frères, emploie 660 salariés en France, détient 131 magasins et affiche un chiffre d'affaires 2022 de 141 millions d'euros, "en croissance", avait annoncé fin août un porte-parole de l'enseigne à l'AFP. Elle avait déjà été placée en redressement judiciaire en mai 2020 et reprise dans la foulée par le groupe franco-turc SY, qui est toujours son actionnaire, et qui avait déjà acquis l'enseigne Sinéquanone en 2019.

Camaïeu, Kookaï, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Kaporal, Don't Call Me Jennyfer, Du Pareil au Même, Sergent Major... Ces marques bien connues des consommateurs français ont souffert d'un cocktail explosif : pandémie, inflation, hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des salaires, et concurrence de la seconde main.