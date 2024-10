L'avionneur Boeing, en difficulté financière, va supprimer 10% de ses emplois dans le monde

L'avionneur Boeing a annoncé, vendredi 11 octobre, une réduction dans les prochains mois d'environ 10% de ses effectifs mondiaux, ce qui devrait affecter autour de 17 000 emplois, ainsi qu'une série de mesures touchant son catalogue d'avions, pour tenter de surmonter ses difficultés financières.

La réduction du personnel va affecter toutes les catégories – direction, encadrement, employés –, a affirmé Kelly Ortberg, patron de Boeing depuis deux mois, dans un message adressé aux 170 000 employés du groupe.

Des retards de livraison d'appareils

La grève historique de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre a mis, entre autres, totalement à l'arrêt les deux principales usines du groupe : celle de Renton qui produit le 737, son avion le plus vendu, et celle d'Everett, qui fabrique le 777, le 767 ainsi que plusieurs programmes militaires. L'agence de notation Standard and Poor's a estimé mardi que la grève coûtait un milliard de dollars par mois à Boeing.

Plusieurs mois de négociations, y compris avec une médiation fédérale, n'ont pas permis au syndicat et à Boeing de s'entendre sur un nouvel accord social de quatre ans. En conséquence, le patron de l'avionneur a fait savoir que le programme du biréacteur long courrier 777X allait de nouveau être retardé.

La première livraison du 777-9 devrait intervenir en 2026 (au lieu de 2025) et celle du 777-8 en 2028. Ils devaient initialement entrer en service en 2020. Le groupe compte également livrer les avions 767 de fret commandés à ce jour mais arrêtera leur production commerciale en 2027. Il poursuivra en revanche celle des versions pour l'avion de ravitaillement militaire KC-46A.