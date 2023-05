Investissements : pour la 4e année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe selon le cabinet de conseil EY

Près des deux tiers des dirigeants étrangers ont des projets immédiats d'investissements en France, malgré les grèves contre la réforme des retraites.

En 2022, pour la 4e année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe, selon le dernier baromètre du cabinet de conseil EY, qui sonde plus de 200 patrons étrangers et recense les projets d'investissement.

Sur les près de 6 000 projets annoncés l'an dernier en Europe, près de 1 300 concernaient la France, 3% de plus qu'en 2021. Dans les détails, 4 projets sur 10 sont industriels, avec en comparaison peu de projets dans le secteur tertiaire. Au classement des régions, l'Île-de-France reste en tête, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. La France est bien devant le Royaume-Uni, qui compte 929 projets, notamment à cause du Brexit. L'Allemagne aussi enregistre 832 projets seulement, mais pour des raisons différentes : un faible taux de chômage et des salaires élevés.

Les emplois ne suivent pas

Pour autant, les emplois ne suivent pas : les projets annoncés l'an dernier ont apporté environ 15% d'emplois en moins par rapport à l'année précédente. En moyenne, souligne le cabinet de conseil, les investissements étrangers créent moins d'emplois en France (33 par projet) que dans le reste des principaux pays d'accueil des investissements étrangers en Europe (58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni).

Les perspectives pour 2023 sont pour le moment positives, malgré les grèves contre la réforme des retraites puisque près des deux tiers des dirigeants étrangers ont des projets immédiats d'investissements en France, note le cabinet de conseil. En revanche, à cause de l'inflation et de la crise énergétique, les perspectives à 3 ans "dénotent l'inquiétude" des acteurs étrangers. En France, selon l'INSEE, 16 800 entreprises sont sous contrôle étranger (1%), emploient 2,2 millions de personnes (13% de l'emploi salarié) et contribuent à environ 20% du PIB.