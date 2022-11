"Il y a eu un trou dans la raquette" du bouclier tarifaire, les copropriétés et les HLM ont été oubliés, reconnaît Olivier Klein, le ministre chargé du Logement. C'est en passe d'être résolu et l'effet sera rétroactif sur 2022, promet-il.

Le bouclier tarifaire pour les copropriétés et les HLM chauffés à l'électricité est "en train de se mettre en place", indique le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, mardi 29 novembre sur franceinfo. "Il y avait un trou dans la raquette", concède-t-il. Ce trou, "la Première ministre s'y est engagée et, on y travaille, il est en train d'être résolu".

"Ce sera rétroactif, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait un bouclier sur 2022 et on travaille sur le bouclier 2023", poursuit-il. L'an prochain, la hausse des prix du prix du gaz et de l'électricité sera limitée à 15%. "Les copropriétés au chauffage collectif gaz, électrique seront protégées par le bouclier [tarifaire] comme quelqu'un qui est protégé individuellement, c'est justice", ajoute-t-il.

"Les gens s'inquiètent, et c'est normal, parce qu'ils ont des appels de charge importants", reconnaît-il. "Un appel de charges, c'est une provision, ensuite il y a la régulation" et "c'est dans les régulations qu'il y aura la baisse [rétroactive] et l'effet du bouclier". Il y a aussi le cas des parties communes, "là encore le bouclier s'appliquera comme il s'applique de manière individuelle".