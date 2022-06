Pouvoir d'achat : pour éviter le gaspillage, cuisiner à partir de ses restes de nourriture

Pour faire des économies, Clara et Alexis Poumailloux cuisinent des plats avec des restes de leur réfrigérateur. À 28 ans, ces jeunes architectes ont trouvé comment lutter contre l’inflation. Sur une application, ils tapent tous les aliments qu’il leur reste. "Avant, on ne le faisait pas du tout. On faisait plus nos courses au jour le jour, et on s’est rendu compte qu’on dépensait énormément d’argent", explique Clara. Ils disent désormais faire d'importantes économies.

Des applications très consultées

Avec la hausse des prix, les applications pour cuisiner avec ses restes sont très prisées. À Rennes (Ille-et-Vilaine), Sébastien Burel a créé plus de 5 000 recettes en vidéo. Aujourd’hui, il réalise un gratin aux courgettes et aux aubergines. Jusqu’à 12 000 personnes consultent son site chaque jour, et sa fréquentation a bondi de 20 % depuis le début de l’année 2022. Il évoque des raisons de budget et de lutte contre le gaspillage. Pour ne pas jeter ses restes, un restaurant parisien solde lui aussi ses invendus sur une application. Le plat revient ainsi à 5 euros, au lieu de 10 euros.