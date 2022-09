"On fait nettement moins de sorties en famille" : avec l'inflation, les Français réduisent leur budget loisir

Cela sent la rentrée et l’herbe coupée en cette fin août. Premier entraînement de l’année pour les 5- 6 ans au club de football de Château-Renault (Indre-et-Loire). Le ballon leur arrive au genou. Les parents les couvent du regard au bord du terrain. Aurélie est heureuse de voir son fils s’amuser autant : "Ce soir, il était ravi de venir. Donc, on est contents d'avoir fait cet effort aussi pour lui."

Car c’est un effort financier pour cette éducatrice spécialisée : 105 euros pour reprendre la licence au club. "Ça reste une somme quand même à sortir, lance Aurélie. Pour le coup, on avait anticipé en mettant un peu d'argent de côté pour pouvoir le payer en temps et en heure."

La hausse des prix a légèrement ralenti au mois d’août 2022 par rapport à celui de juillet, mais l’inflation vient d’atteindre tout de même 5,8% sur un an. En cette période de rentrée, de nombreux frais fixes pèsent sur le budget des familles. Difficile de dégager un peu d’argent pour les loisirs.

Des vacances au rabais

La licence pour le petit était non-négociable, nous dit Aurélie, mais pour le reste, dans la famille actuellement, les loisirs ne sont pas la priorité. "On va nettement moins souvent au cinéma, raconte l'éducatrice spécialisée. On fait nettement moins de sorties en famille. On loue des DVD à la médiathèque. On pallie forcément sur d'autres budgets qui sont impactés. Parce que le prix des courses et le prix du carburant... Il y a certaines choses sur lesquelles on rogne, et d'autres non."

Pour Salima, qui fait des petits signes d’encouragement à sa fille, le budget loisirs en a aussi pris un coup ces derniers mois à cause de l'augmentation des prix avec pour résultat, des vacances au rabais. "On est partis quelques jours au bord de la mer, mais c'était une journée", raconte Salima.

"C'est dommage, on ne peut pas profiter comme avant, quand on était plus jeunes. Tout augmente mais tout ce qui est salaire, tout ce qui est aides, ça stagne." Salima à franceinfo

À Château-Renault, la mairie craint qu’avec ce pouvoir d’achat en baisse certaines familles sacrifient leurs loisirs et ceux de leurs enfants. Pour aider les plus précaires, il existe le "Bon sport" : 50 euros remboursés sur le prix de la licence des enfants de moins de 11 ans. "Il s'agit vraiment d'une participation directe de la municipalité, explique le directeur de cabinet du maire Stéphane Chartier, parce que les budgets sont parfois difficiles à assumer. C'est pour permettre, dès le plus jeune âge, la pratique d'un sport ou d'un loisir, quel qu'il soit."

À l’échelle nationale, il existe également le dispositif Pass Sport de la Caisse d'allocation familliale (CAF). Là aussi, il s'agit de 50 euros de déduction sur le prix de la licence dans un club.