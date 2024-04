"La victoire contre l'inflation est en bonne voie", salue le gouverneur de la Banque de France

"La victoire contre l'inflation est en bonne voie", salue lundi 22 avril sur France Inter François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Il rappelle qu'au début de l'année dernière, la France a connu "un pic d'inflation à 7%" et se satisfait de constater "qu'aujourd'hui on est revenu à 2,4%". "D'ici l'an prochain au plus tard, nous serons revenus autour de 2% d'inflation, ce qui est notre objectif", promet-il.

Le gouverneur de la Banque de France tente d'apporter quelques précisions sur le sentiment de déclassement qu'ont pu avoir les Français malgré la baisse de l'inflation et le fait que "l'indexation du smic sur l'inflation" ait protégé "les salariés les plus modestes". François Villeroy de Galhau rappelle que "la poussée d'inflation" des dernières années a joué sur le ressenti des Français.

Les ménages ont notamment pu avoir le sentiment de payer un lourd tribut à la crise inflationniste parce que celle-ci a davantage touché "les achats du quotidien" comme "le prix de l'essence à la pompe ou le caddie au supermarché" que "la réalité de la moyenne de leurs achats". "C'est normal, nous sommes sensibles aux prix qui augmentent le plus et on fait un petit peu moins attention aux loyers et aux services qui ont moins augmenté", ajoute-t-il. Il soutient cela dit que "petit à petit cette perception du pouvoir d'achat va redevenir plus positive" car, selon lui, "les salaires vont passer devant les prix et dégager du pouvoir d'achat".

"En 25 ans, l'euro a bien aidé les Français"

Afin de favoriser justement le pouvoir d'achat, François Villeroy de Galhau considère qu'il faut également "plus de croissance". Le gouverneur de la Banque de France appelle donc l'Europe à "muscler sa croissance et sa capacité d'innovation". "Il faut pousser le marché unique européen y compris dans des nouveaux domaines comme le service et le numérique, qui seraient d'ailleurs favorables à la France", ajoute-t-il.

"Globalement il y a eu moins d'inflation en France que dans les autres pays européens." François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France sur France Inter

Le gouverneur de la Banque de France explique que la France s'en est plutôt bien sortie en termes de pouvoir d'achat depuis le début de l'union monétaire. "En 25 ans, l'euro a bien aidé les Français", martèle-t-il. François Villeroy de Galhau note que la France a "en moyenne plus de gain de pouvoir d'achat que la moyenne européenne", avec "26% sur 25 ans". Il évoque également "des transferts publics et sociaux assez importants" qui ont entraîné, d'après lui, "des problèmes de dette publique et des augmentations de salaire".