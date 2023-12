La générosité des Français en 2023 a été "assez exceptionnelle", observe la Fondation de France

La générosité des Français en 2023 a été "assez exceptionnelle", a observé Axelle Davezac sur franceinfo samedi 30 décembre. La directrice générale de la Fondation de France a vu les dons augmenter de 10% cette année, malgré l'inflation.

En cette fin d'année, les dons affluent, "ce qui est assez classique, rappelle Axelle Davezac, puisque dans notre pays, les donateurs se mobilisent toujours de manière très significative et forte au moment du mois de décembre". 2023 n'est pas encore terminée, mais la Fondation de France pointe "une mobilisation des donateurs extrêmement forte" avec +10% de dons enregistrés, "ce qui est tout à fait remarquable dans le contexte actuel", note la directrice générale de l'institution qui regroupe 977 fondations en son sein.

"Les donateurs continuent à se mobiliser sur les programmes classiques de la Fondation de France pour l'éducation, les personnes vulnérables, les personnes âgées, la recherche, la culture, l'environnement", précise Axelle Davezac. Mais les drames humanitaires causés par les catastrophes naturelles ont aussi été largement soutenus par des dons, "comme le tremblement de terre au Maroc ou en Turquie et Syrie en début d'année, nous avons vu une mobilisation très remarquable puisque nous avons collecté plus de 10 millions d'euros à chaque fois".

Un don moyen de 400 euros

La directrice générale de la Fondation de France a tenu à "vraiment saluer la générosité des Français cette année". En 2021 et 2022, les dons "avaient progressé mais parfois un peu moins vite que l'inflation, ce qui témoignait des difficultés de beaucoup de donateurs dans la gestion de leur budget", indique Axelle Davezac.

"Cette année, à la Fondation de France, nous avons perçu la nécessité de s'engager. C'est quelque chose de très positif." Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France à franceinfo

"Quand on voit et on entend souvent les discours de repli sur soi, de fermeture, d'inquiétude… Au fond, quand ça ne va pas bien, les Français savent aussi se mobiliser et se dire qu'ensemble, avec le travail des associations et des fondations, nous pouvons trouver des solutions", salue Axelle Davezac.

À la Fondation de France, le don moyen est de 400 euros. Une grosse somme parce que "les personnes fortunées donnent de plus en plus, alors pas en proportion de leur revenu, mais en valeur absolue puisqu'elles ont plus d'argent", souligne Axelle Davezac. Par ailleurs, quel que soit le revenu du donateur, la première cause qui les rassemble, c'est l'aide aux personnes vulnérables, "accompagner toutes les personnes qui ont des difficultés".