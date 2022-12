La Banque centrale européenne relève ses taux directeurs de 0,50 point

L'institution bancaire "prévoit de continuer à relever" ses taux directeurs dans les prochains mois.

Un tour de vis monétaire plus modéré que les mois passés. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi 15 décembre ses principaux taux directeurs de 0,50 point de pourcentage. Une décision prise pour continuer à combattre l'inflation.

Le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit remonte à 2% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 2,50%, au plus haut depuis fin 2008, a détaillé dans un communiqué la BCE, qui "prévoit de continuer à relever" ses taux dans les prochains mois.

Une inflation estimée à 6,3% en 2023

Selon les nouvelles prévisions de la BCE, la zone euro devrait échapper à la récession l'an prochain mais subir une inflation toujours élevée en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique.

La croissance du PIB (Produit intérieur brut) devrait atteindre 0,5% en 2023, contre 0,9% prévu en septembre, puis 1,9% en 2024 et 1,8% en 2025. L'inflation devrait s'élever à 6,3% l'an prochain, contre 5,5% prévu précédemment, avant de décliner à 3.4% en 2024 et 2,3% en 2025, proche des 2% visés à terme.