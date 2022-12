Inflation : "Trois Français sur quatre ont changé de comportements de consommation", constate le PDG de Système U

Selon Dominique Schelcher, les consommateurs sont passés à "l'étape suivante" avec une préférence nette pour les produits de marque distributeur et premier prix. "Ça fait six mois que ça dure et ça s'amplifie", indique-t-il.

"Trois Français sur quatre ont désormais changé de comportements de consommation" face à l'inflation, constate jeudi 1er décembre sur France Inter Dominique Schelcher, PDG de Système U. Selon l’estimation provisoire réalisée par l’Insee et publiée mercredi, sur un an les prix à la consommation ont augmenté de 6,2 % en novembre 2022, comme le mois précédent. Dominique Schelcher estime que cette flambée des prix s'arrêtera "à partir du moment où on va commencer à ne plus vendre un certain nombre de produits". Il assure que des fournisseurs ont d'ores et déjà contacté les distributeurs pour leur indiquer "qu'ils ne produiront plus certains produits". De leur côté, les distributeurs "ne mettrons plus en commercialisation des produits devenus plus chers".

De plus en plus de "dépôts de produits" à la caisse

Face à cette hausse, les consommateurs changent leurs habitudes dans les rayons des magasins. "Ça fait six mois que ça dure et ça s'amplifie", observe le PDG de Super U. Il explique que le "premier phénomène", c’est "d’aller plus vers l’essentiel" avec "moins d'achats plaisir, comme l'alcool et les bonbons". Le consommateur délaisse ainsi "les produits non alimentaires comme le textile, la vaisselle ou encore l’électroménager". Le deuxième phénomène visible, c'est que les consommateurs éliminent "les produits les plus chers dans le panier", avec notamment "moins de boucherie et de poissonnerie".

Dominique Schelcher observe que les consommateurs sont désormais passées à "l'étape suivante", à savoir "que certains clients qui achetaient avant des grandes marques, un peu plus chères, se détournent vers les produits de marque distributeur, voire les produits de premier prix". Le PDG de Système U constate aussi de plus en plus de "dépôts de produits au passage à la caisse".