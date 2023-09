Inflation : "Nous sommes dans les starting-blocks, nous sommes prêts à rediscuter avec les industriels", assure le PDG de Système U

"Le maillon industriel, c'est un constat maintenant partagé par beaucoup de monde, n'a pas assez joué ce jeu, n'a pas assez pris sa part de l'inflation", a déploré Dominique Schelcher sur franceinfo.

"Nous sommes dans les starting-blocks, nous sommes prêts à rediscuter avec les industriels", a affirmé lundi 4 septembre sur franceinfo Dominique Schelcher, président de Système U. Alors que les prix dans les grandes surfaces ne baissent toujours pas même si l'inflation continue de ralentir, Bruno le Maire, ministre de l'Economie a appelé les distributeurs et les industriels à "accélérer les négociations commerciales". Pour le PDG de Système U, les prix ne pourront "baisser que quand nous aurons pu rouvrir les négociations commerciales avec les industriels". Des discussions ont débuté au printemps sur "la base d'une bonne volonté", mais un certain nombre d'industriels "ont joué la montre, avec des gestes pas significatifs. C'est une minorité seulement qui a joué le jeu", a-t-il dénoncé.

franceinfo : Quand peut-on espérer une baisse des prix ?

Dominique Schelcher : Ça ne pourra baisser que quand nous aurons pu rouvrir les négociations commerciales avec les industriels. Nous sommes des commerçants, nous achetons des produits et donc ces produits ne peuvent baisser que si les industriels baissent leurs prix. C'est vrai que cette discussion a commencé dès le printemps et que, sur la base d'une bonne volonté, on n'a pas réussi à rouvrir ces négociations, car du côté des industriels, il n'y avait pas de volonté de les rouvrir. Ils nous ont fait quelques petits gestes, quelques petites promotions, mais pas suffisamment pour inverser la tendance.

Bruno Le Maire a demandé des négociations anticipées entre distributeurs et industriels dès septembre pour un résultat en janvier. Il faut y croire ?

Il faut croire que ça va se faire, d'autant plus que ça va se faire par une loi. Elle va obliger à la réouverture de ces négociations. Qui dit loi dit obligation pour tous les acteurs. En tout cas, nous sommes dans les starting-blocks. Nous sommes prêts à rediscuter avec les industriels pour qu'un certain nombre de prix baissent. D'autant plus qu'un certain nombre de matières premières dans le monde baissent depuis plusieurs mois maintenant.

Les industriels jouent-ils la montre pour éviter de répercuter les baisses des matières premières, selon vous ?

Un certain nombre d'entre eux ont joué la montre avec des gestes pas significatifs. C'est une minorité seulement qui a joué le jeu. L'inflation est lourde pour les Français. Le gouvernement dit : la grande distribution, globalement, a plutôt joué le jeu avec un certain nombre d'actions qu'on amplifie maintenant. Le maillon industriel, c'est un constat maintenant partagé par beaucoup de monde, n'a pas assez joué ce jeu, n'a pas assez pris sa part de l'inflation. Il faut se partager cette addition.

Allez-vous apporter votre aides aux Restos du coeur qui sont en gande difficulté ?

On va proposer de rouvrir les portes de nos magasins dès que possible. On va se rapprocher maintenant des Restos du cœur, mais on va aussi le faire avec la Banque alimentaire et avec les autres aides. On a 1 700 magasins en France. Je vais demander aux magasins les plus proches des centres de distribution de voir les besoins spécifiques de chaque centre parce que d'un centre à l'autre, ce n'est pas la même chose. On va voir comment on peut les aider. On fera preuve, comme on l'a fait à chaque fois, de solidarité.