Inflation : les prix ont augmenté de 4,5% sur un an en juin

Selon l'Insee, les tarifs dans le secteur de l'alimentaire ont eux affiché une hausse plus conséquente, avec +13,7% depuis juin 2022.

Les prix augmentent toujours mais de moins en moins. L'Insee confirme, jeudi 13 juillet, le ralentissement de l'inflation en juin 2023, avec des prix qui ont augmenté de 4,5% sur un an en juin. En revanche, l'Institut national de la statistique et des études économiques note que la flambée des prix affichés dans le secteur alimentaire se poursuit avec près de 13,7% de hausse.

Dans le détail, les tarifs du lait, des fromages et des œufs ont connu une augmentation de 19,8% sur un an, la viande de 11,9%, le pain et les céréales de 14,1%. La hausse s'élève à 16,3% pour le sucre, la confiture, le miel, le chocolat et la confiserie.

Dans ses résultats définitifs publiés jeudi, l'Insee détaille également les prix des services. Ils représentent près de la moitié du panier moyen de consommation des Français. Si la hausse est plus contenue (+3% sur un an), le prix de l'électricité a bondi de 10,1% en un an et le gaz de 22%.