Inflation : les effets sur les ménages français

Avec l'inflation, l’association 60 millions de consommateurs estime que le surcoût est de 90 euros par mois et par ménage. "Ce calcul se base sur les dépenses moyennes des Français. Sur chaque poste, l’Institut Nielsen a appliqué une hypothèse d’évolution des prix. Résultat : pour les carburants, avec un budget mensuel de 134 euros et 20 % de hausse, cela représente une dépense supplémentaire de 27 euros par mois", explique David Boéri, sur le plateau du 19/20, mercredi 1er juin. Pour les courses alimentaires, c’est 430 euros par mois et une inflation de 7 % représente une augmentation de 30 euros par mois. Finalement, la facture aurait augmenté d’un peu moins de 90 euros par mois et par ménage.



En fonction de la composition des ménages

Des indicateurs qui varient selon la composition des ménages. "Si on se limite au panier des courses en supermarché, l’impact peut pratiquement varier du simple au double, de 38 euros pour une famille à 21,30 pour un couple sans enfants", rapporte le journaliste.