Inflation : le smic va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4 et 2,6%, annonce le ministère du Travail

Le smic va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4% et 2,6% du fait de la forte inflation enregistrée ces quatre derniers mois, selon une estimation du ministère du Travail, contacté jeudi 31 mars par l'AFP. La hausse exacte sera connue le 15 avril quand l'Insee publiera son estimation définitive de la hausse des prix en mars.

Selon son estimation provisoire publiée jeudi, la progression de l'indice des prix à la consommation (IPC) s'établit à 4,5% en mars sur un an. Outre la hausse des prix des produits pétroliers liée notamment à la guerre en Ukraine, l'Insee observe une nette croissance du prix des produits manufacturés et de l'alimentation. La valse des étiquettes alimentaires est également nourrie par le prix des produits frais, en progression de 7,2% sur un an (5,9% sur un an le mois précédent).