Inflation : la Banque centrale européenne relève encore ses taux d'intérêt de 0,5 point

L'institution annonce qu'elle les relèvera d'autant en mars, afin là encore de combattre la hausse des prix.

La lutte contre l'inflation se poursuit. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi 2 février ses principaux taux directeurs de 0,5 point de pourcentage, comme lors de sa précédente réunion en décembre. Elle "les relèvera de nouveau" d'autant en mars, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 2,5% et 3,25%, au plus haut depuis novembre 2008. L'institution compte augmenter "sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier", mais entend "évaluer" les suites à donner à cette politique en mars.

L'institution affronte une envolée massive des prix déclenchée par la guerre en Ukraine, ce qui l'a amenée à lancer un cycle de hausses de taux en juillet, inédit par son ampleur et mettant fin à près d'une décennie d'"argent pas cher". Contrairement à la Réserve fédérale des Etats-Unis, l'institution basée à Francfort estime qu'il n'est pas encore temps de lever le pied et de ralentir son resserrement monétaire.

La zone euro "plus résiliente que prévu"

Outre-Atlantique, la FED a en effet relevé mercredi son principal taux directeur pour la huitième fois d'affilée. Cependant, elle a ralenti le rythme par rapport aux précédentes hausses.

Alors qu'aux Etats-Unis, l'inflation a culminé, dès juin 2022, le phénomène est bien plus lent en zone euro. Ainsi, la hausse des prix y a atteint un pic seulement en octobre, à 10,6%. En janvier, l'inflation de la zone euro a reculé pour le troisième mois consécutif, à 8,5%, davantage qu'anticipé par les économistes grâce au recul des prix de l'énergie, tout en restant bien au-dessus de la cible de la BCE, soit 2% à moyen terme.

La Banque centrale européenne a d'autant moins de scrupule à serrer davantage la vis monétaire que la zone euro devrait échapper à une récession cet hiver, grâce à une légère croissance du PIB (+0,1%) au quatrième trimestre de 2022, selon Eurostat. Malgré "la faiblesse de l'activité mondiale et la forte incertitude géopolitique", l'économie de la zone euro "se montre plus résiliente que prévu et devrait se redresser au cours des prochains trimestres", grâce aux "goulots d'étranglement qui se résorbent" et à "l'approvisionnement en gaz devenu plus sûr", a assuré la présidente de la Banque centrale européenne, la Française Christine Lagarde, jeudi.