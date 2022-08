Inflation : gel des tarifs de la cantine pour les lycées d'Ile-de-France

Les tarifs des cantines des lycées franciliens seront gelés pour la rentrée scolaire afin d'"améliorer le pouvoir d'achat des familles". C'est ce qu'a annoncé mardi 30 août la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. "Nous avons mis en place, un bouclier 'zéro inflation' avec le gel du tarif de la restauration scolaire et des transports", a déclaré l'élue, lors de la conférence de présentation de la rentrée 2022-2023 des lycées franciliens au siège la région à Saint-Ouen.

La région Ile-de-France, où "le coût de la vie est le plus cher", va concéder "un effort financier de 4 millions d'euros" pour ne pas "répercuter sur les familles l'augmentation des matières premières", a détaillé l'élue LR. Depuis la rentrée 2021, les lycéens de familles modestes, environ 14 000 élèves, bénéficient d'une tarification de repas à 50 centimes, soit "une économie de 80 euros par mois", selon les chiffres de la région.

Des distributeurs de protections périodiques dans les établissements

Le tarif du passe Imagine R, qui donne accès aux transports d'Ile-de-France, reste inchangé pour la sixième année consécutive, fixé à 350 euros. Tous les élèves des lycées publics franciliens bénéficient d'un ordinateur personnel à leur entrée en seconde dont ils seront propriétaires à la fin de leurs études secondaires, indique la région. A la rentrée, les 474 établissements publics d'Ile-de-France seront tous équipés de distributeurs de protections périodiques.

Pour répondre à une démographique croissante, d'ici à 2028, la région Ile-de-France souhaite lancer la construction de 11 lycées et six extensions et atteindre l'objectif de 30 600 places créées en 10 ans. L'enveloppe du plan d'urgence pour les lycées franciliens pour la période 2017-2027, s'élève à 6,6 milliards d'euros.

Pour lutter contre le décrochage scolaire, "une agence de l'orientation et de la promesse républicaine" proposera en 2023 des solutions aux élèves pour trouver leur voie, choisir leur cursus scolaire, leur formation ou trouver un stage. En matière de sécurité, Valérie Pécresse a doublé les brigades régionales de sécurité, de 5 à 10 équipes, soit 50 agents.