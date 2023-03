Consommation : les paniers anti-inflation débarquent dans les supermarchés

M.-P. Degorce, V. Frédéric, P. Achere Z. Berkous, C. Pary, P. Brame

Pour lutter contre l’inflation, la plupart des grandes enseignes proposent des produits à prix réduits. Les produits concernés sont aussi bien dans l’alimentaire que dans le ménager ou les cosmétiques.

Dans un supermarché parisien, l’opération panier anti-inflation a déjà commencé, mardi 14 mars, avec des prix à moins d’un euro sur 500 produits. Une jeune mère de famille a déjà repéré les prix les gâteaux les moins chers : "Là, c’est un prix bloqué à moins d’un euro, donc je vais y prêter attention." Elle explique que cela "peut aller vite sur les promos, j’avais déjà comparé, je peux gagner jusqu’à 15-20 euros assez rapidement".

Pas de remise sur les produits du rayon frais

Les tarifs sont réduits sur une dizaine d’aliments du quotidien. Les produits ménagers, les cosmétiques et même le bio sont concernés. À chaque fois, cela concerne des articles de la marque distributeur. De plus en plus attentifs au prix, certains clients regrettent que le rayon des produits frais ne soit pas concerné par ces remises. La plupart des grandes enseignes proposent leur propre dispositif anti-inflation.