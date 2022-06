Inflation : la FCPE réclame la revalorisation et le versement dès "début juillet" de l'allocation scolaire pour faire face aux prix des fournitures scolaires

Revaloriser l'allocation scolaire "en lien avec l'inflation, c'est nécessaire et indispensable", a déclaré mardi 21 juin sur franceinfo Eric Labastie, secrétaire général de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) qui alerte sur la flambée des fournitures scolaires et demande une revalorisation de l’allocation de rentrée (ARS).

"Les prix peuvent évoluer de 10% à 40% selon les fournitures", que ce soit le papier, les cahiers, les stylos, les classeurs. Du côté de la restauration scolaire, "on subodore une hausse de 5% à 10%, ce qui est très important pour certaines familles", poursuit Eric le secrétaire général de la FCPE, première Fédération de parents d'élèves. Cette inflation est due à la pénurie des matières premières.

Allocation de rentrée scolaire ➡️ La FCPE souhaite qu’elle soit versée "au début du mois de juillet pour que les familles puissent construire leur budget de façon la plus adaptée possible”, dit Eric Labastie. pic.twitter.com/JACIgbD0BL — franceinfo (@franceinfo) June 21, 2022

La FCPE estime qu'il faut "une réflexion sur le versement de l'allocation pour qu'il soit le plus adapté possible et que les achats se fassent au plus tôt". L'idéal serait de la verser "au début du mois de juillet pour que les familles puissent construire leur budget" et non fin aôut.

L’allocation de rentrée scolaire s’élève à 376,98 € pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, à 397,78 € pour ceux âgés de 11 à 14 ans et de 411,56 € pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans. L'ARS est destinée à atténuer le coût de la rentrée scolaire pour les familles.