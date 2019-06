VIDEO. Le Citarum, un fleuve indonésien pollué par nos textiles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il est considéré comme le fleuve "le plus pollué au monde". Le Citarum serait exploité par 14 millions d'Indonésiens qui puisent son eau pour l'agriculture, la pisciculture mais aussi pour se laver et s'hydrater. Le journaliste Martin Boudot a enquêté sur les 500 usines textiles qui longent le cours d'eau pour estimer à quel point leurs rejets pouvaient être toxiques. Son équipe a effectué des prélèvements à différents points du fleuve avant d'analyser des échantillons de cheveux ou encore de plants de riz. Les conclusions de l'enquête sont probantes. Chrome, plomb, pesticides et autres polluants industriels extrêmement nocifs ont été détectés par les scientifiques.

Un déclic ?

L'enquête a été diffusée en Indonésie. Avec d'autres, ces révélations ont contribué à éveiller les consciences dans le pays."Le président a annoncé depuis que le Citarum serait propre d'ici 2025, que l'eau serait potable", explique le journaliste qui reconnaît que ce défi sera difficile à relever. Martin Boudot souhaite que ce reportage puisse sensibiliser les Indonésiens mais aussi tous les consommateurs de textiles issus de ces usines. "Les responsables de cette pollution se cachent dans nos placards, ce sont nos vêtements", soulève-t-il.