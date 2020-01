Usine Metaleurop : l\'État menacé de poursuites

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La communauté d'agglomération Hénin-Carvin (Pas-de-Calais) vient d'adresser une requête au préfet du Pas-de-Calais et c'est la dernière chance avant des poursuites en justice. Les élus demandent à l'État d'assumer financièrement la dépollution du site métallurgique Metaleurop.

Les procédures contre l'État sur la question environnementale se multiplient

Au total l'agglomération demande 574 millions d'euros. C'est une somme colossale, mais nécessaire pour réparer le préjudice et décontaminer le site le plus polluer de France. Dans leur démarche, les élus s'appuient sur une loi de 2016, selon laquelle "toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer". Les procédures contre l'État sur la question environnementale se multiplient et donnent enfin des résultats comme à Lille (Nord) il y a quelques jours.